Akşener 6'lı masada HDP'yi istemiyoruz demişti, Kılıçdaroğlu 6'lı masayı HDP'ye götürüyor

6'lı masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile sürekli sıcak temasta olması masanın milliyetçi kanadı İYİ Partiyi rahatsız etmiş Meral Akşener, HDP ile hiç bir şekilde temasa geçilmesine şiddetle karşı çıkmıştı, hatta her defasında HDP'nin sürekli masada olduğu ve gizliden gizliye görüşmelerin devam ettiği söylentilerine karşı Akşener, her defasında karşı çıkmıştı

kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduktan sonra masayı Halil İbrahim sofrasına çevirdiğini ve her kesimle görüşebileceğinin açıklamasının ardından HDP ile de görüşeceği yorumlarına neden olmuştu.

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SİZ GELEMEDİNİZ MASAYI SİZE GETİRDİM

Nitekim öyle oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olarak değil altılı masanın ortak adayı olarak HDP ile görüşeceğini açıklamış, görüşmenin önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleşeceği kesinleşmişti.

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve Meral Akşener'in itirazlarından dolayı masaya bir türlü dahil edemediği HDP'yi altılı masanın ortak adayı olarak ziyarete gitmesi "Meral Akşener'in 6'lı masada HDP'yi istemiyoruz demesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masayı HDP'ye götürüyor" söylentilerine neden olmuştu. Bu durum yorum ve görsel paylaşımlarla mizah konusu olarak, sosyal medya gündemine oturdu.