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Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.

Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.

Esnaf ziyareti için ilçelere giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yoğun ilgi ve kalabalık ile karşılaştı. Akşener, ziyaret ettiği esnaflara Millet İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağını söyledi.

Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı

Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı

Kaynak: İHA

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