Akşener: Biz illet ve zillet değiliz

UŞAK'taki mitingde halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendilerine yönelik "illet" ve "zillet" ifadelerini eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri buradan kınıyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın içinde yer alan CHP'ye, İYİ Parti'ye; 24 Haziran'da DP'ye, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenin tümünü "illet" ve "zillet" olarak tanımladılar. Biz illet ve zillet değiliz. Biz Türk milletinin tam 18 milyon seçmenini temsil eden insanlarız. Dolayısıyla illet ve zillet diyenlerin şahıslarına seçmene değil, şahıslarına bu illet ve zilleti iade ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karayoluyla Ankara'dan Uşak'a geldi. İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından kent girişinde karşılanan Akşener'e, aralarında 20 atlının da bulunduğu konvoy eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen Akşener'i, alanı dolduranlar "Sen konuş abla biz öderiz" ve "Uşak İYİ'lerle gürleyecek" pankartlarıyla karşıladı. Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısına değinerek konuşmasına başlayan Akşener, "Cuma namazında iki camiye saldırı oldu. Müslümanlar katledildi. Onlara Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diliyorum. Uzun zamandır Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Batı ülkelerin liderleri, siyasetçileri, Müslümanlara karşı, Türklere karşı ırkçılığa varan, dinimiz üzerinden ayrıştırıcı, düşmanca bir dil kullanıyor. Onları sağduyuya, itidale davet ediyorum. Bir seçim kazabilmek için ülkelerinde ortaya koydukları bu dil yüzünden insanlar şehit ediliyor, Müslümanlara düşmanlıklar ortaya çıkarıyor. Bu dilin, bu tavrın İYİ Parti olarak takipçisi olacağız" dedi.

SENATÖRE TEPKİ

Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in açıklamalarına tepki gösteren Akşener, "Senatörün biri çıkmış, "Bütün bunlar, Müslüman göçü üzerine oluyor" demiş. Bunu deyince, protestocular kafasına yumurta atıp, yumurta kırmışlar. Bu senatöre Uşak'tan sesleniyorum. Beri bak efendi, senin yolun Türkiye'ye düşürse, iyilerle karşılaşırsan, kafanda yumurta mı kırılır, ne kırılır bilemem onu. Cahil adam. Yüz sene evvel dedelerin de aynı şekilde ezanı susturmak için Çanakkale'ye geldiler. Sinemizde uyuyorlar. Hadi gel de seni de görelim, ezanı susturacaklarmış, hadi oradan be" diye konuştu.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Meral Akşener, konuşmasında, Irak kuzeyindeki çatışmada 2 askerin şehit düştüğünü, yaralıların olduğunu belirtip, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

'SEÇİM İÇİN GÖNÜL KIRMAYIN" ÇAĞRISI

Yerel seçimde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarların seçileceğini ifade eden İYİ Parti lideri Akşener, "Türkiye'de sanırsınız savaş var. Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz sanki. Böyle bir şey yok. Kardeşlerimden ricamdır. Allah rızası için bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, tepedekilerin konuşmalarına kulak verip de komşularınızla, akrabalarla gönül kırmayın. Birbirinizin gönlünü kırmayın. 31 Mart akşamı hangi parti ne oy alırsa alsın, 1 Nisan'dan itibaren Uşaklı kardeşlerim birbirinin yüzüne bakmaya devam edecek. Esnaf kardeşlerim, çiftçi kardeşlerim birbirinizden selamları kesecek pozisyona düşmeyin. Aldırmayın tepedekilere, bu bir yerel seçimdir. Belediye başkan adaylarının projelerini, hizmet anlayışlarını anlayıp, dinleyip karar vereceksiniz. Uşak'tan aday olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ YUHALATMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce birbirleri için söyledikleri sözlerden örnekler veren Akşener, "Tepedekilere aldırmayın. Birbirlerine söylemedikleri söz kalmadı. Bakın bütün bunlara rağmen yan yana gelebildiler" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri üzerine miting alanını dolduranlar yuh çekmeye başladı. Ancak araya giren Akşener, "Yapmayın şunu. Yeteri kadar neşemiz kaçık. Önce biz eğleneceğiz. kendi aramızda neşeleneceğiz" diye konuştu. Konuşmasına devam eden Akşener, "Her türlü hakareti birbirine edenler, sonuçta koltuğun bekası söz konusu olduğunda yan yana gelebiliyor. Ama siz onlara uyup birbirinizi kırdığınızda yan yana gelemiyorsunuz. Bunlara uymayın, biz hepimiz kardeşiz, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZ İLLET VE ZİLLET DEĞİLİZ; İADE EDİYORUM'

Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri kınadığını kaydeden Akşener, "Önce Cumhur İttifakı kuruldu, daha sonra biz de Türkiye geneli için söylüyorum, Millet İttifakı kurduk. Uşak'ta da bütün siyasi partiler ayrı ayrı aday çıkardı. Bu çerçeve içinde, Cumhur İttifakı'na, yani MHP ve AK Parti'ye oy veren herkes, benim kardeşimdir, canımdır, kanımdır. Ama, Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri buradan kınıyorum. Çünkü, Millet İttifakı'nın içinde yer alan CHP'ye, İYİ Parti'ye; 24 Haziran'da DP'ye, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenin tümünü "illet" ve "zillet" olarak tanımladılar. Biz illet ve zillet değiliz. Biz Türk milletinin tam 18 milyon seçmenini temsil eden insanlarız. Dolayısıyla illet ve zillet diyenlerin şahıslarına, seçmene değil, şahıslarına bu illet ve zilleti iade ettikten sonra tekrar ediyorum: Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan her seçmen bizim kardeşimizdir, sizin de kardeşinizdir. Sakın ola ki bunlara uymayın" diye konuştu.

'ERDOĞAN, ADAYLARINI GÖLGEDE BIRAKIYOR'

"Bu yerel seçimde niye adayların projeleri yerine sanki Sayın Erdoğan seçilecekmiş gibi geziyor" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Halbuki bu seçimde adaylar seçilecek. Meral seçilmeyecek. Nasıl oluyor da Sayın Erdoğan, kendi seçilecekmiş gibi belediye başkan adaylarını gölgede bırakıyor. Çünkü bugüne kadar insanları düşmanlaştırarak çok oy aldı. Bunu bozacağız" dedi.

PATATES EKİMİ

EYT kısaltmasıyla birçok etkinlik düzenleyen emeklilikte yaşa takılanları da hatırlatan ve haklarını takip edeceklerini söyleyen Akşener, "Ekonomi rezalet durumda, yolda gelirken bana seslendiler, "EYT'lileri unutma abla" diye. EYT'lilerin hakkını aramaya devam edeceğiz. 3600 ek göstergeye söz verdi. Ne oldu ek göstergeye? 24 Haziran'da söz vermişti, kulağının üzerine yattı. Bunları hatırlatmaya devam edeceğiz. Çiftçi öldü. Çiftçi 6 lira ile 6,5 lira arasında mazot alıyor. Raflarda ithal nohut 15 lira, çiftçi 3 liraya satamıyor. Dikkatinizi çekerim. Herhangi bir ürünü ithal etmeye başladıkları zaman Türkiye'de o ürünün yetiştirilmesini, üretilmesini ortadan kaldırıyorlar. Kanada çiftçisinin yetiştirdiği nohudu, mercimeği, Rusya'dan buğdayı, en son Mısır'dan patates ve İran'dan soğan ithal etmeye karar verdiler. Tarım Bakanı 25 ilde 142 bin dönüm arazide patates ekilmesini, çiftçilere yasakladı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KAPATILAN ŞEKER FABRİKASININ PEŞİNDE OLACAĞIZ'

Konuşmasında kapatılan Uşak Şeker Fabrikası'na da değinen Akşener, "Uşak Şeker Fabrikası öylece duruyor. Cumhuriyetin bir emanetidir, satamadılar, yıkıyorlar. Bunun önüne geçmek için çözüm önerilerimizle birlikte, çalıştırılmasının peşinde olacağız. Şeker fabrikasının açılıp, çalıştırılması için peşinde olacağız. Onlar yapmıyorsa biz yapacağız" dedi.

'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA'

Savaş tamtamlarıyla seçime gidildiğini öne süren Meral Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı; "Tencere her iktidarı sallar." Tencere iktidarı sallıyor ama onun üstünü örtmek için hepimiz Allah ne verdiyse her iftiraya uğradık. Şu sıra bana çok kızıyor. Vay ne kızıyor, ne kızıyor. Önce parayla tehdit etti. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Paramın olmadığını, emekli olduğumu biliyor. Sonra daha ilginci, dedi ki, "Onu mahkemeye veriyorum, hapsettireceğim." Şimdi bakın hem hakim olmuş hem savcı olmuş, her şeyi birden olmuş. İnsan biraz utanır da rol icabı der ki "Mahkemeye veriyorum, bedelini ödeyecek." Buna razıyız. Diyor ki "Hapsettireceğim, onun dokunulmazlığı da yok." Doğrudur. Ben milletvekili değilim. Dokunulmazlığım da yok. Emekli maaşımın dışında gelirim de yok. Ve sonuç itibarıyla diyor ki "Kaçacak deliği de yok." Milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi delik olmuş, haberimiz yok. Meğer kaçılacak delikmiş. Bunun neticesinde ben de dedim ki, Elinden geleni ardına koyma ağam. İşte buradayım, buyur" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİNİN MAAŞINA YÜZDE 10 ZAM REVA MIDIR?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirisini sürdüren Akşener, "Emekliye yüzde 10 zam, kendine yüzde 26 zam. Emeklinin maaşına yüzde 10 zam reva mıdır? Bunları konuşturmamak için Allah Allah nidalarıyla milleti savaşa götürüyor. Anadolu'nun feraseti devrede. Uşak'ta o kulağı çekeceksiniz. Bir kibir abidesi oldu. Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var Allah" diye konuştu.

'TEPEDEKİLER DEDİKODU YAPIYOR'

Devletin tepesindeki insanların dedikodu yaptığını ileri süren Akşener, "Devlet insanları dedikodu yapmaz. Devlet insanları elinde bilgi belge varsa gereğini yapar. İnanılamaz iftiralarla karşı karşıyayız" dedi.

Akşener, konuşmasını tamamlamasının ardından alanı dolduranlara karanfil dağıttı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, daha sonra karayoluyla Uşak'tan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA