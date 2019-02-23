Akşener Hocalı Katliamı'nı anma programına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti İstanbul İl teşkilatı tarafından düzenlenen Hocalı Katliamı'nı Anma" programına katıldı. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu ile vatandaşlar katıldı.

Program Hocalı'da hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu yaptı. Kavuncu, "27 yıl önce yaşanan bu hadiseyi, tüm insanlığa anlatmak bizlerin sorumluluğudur. Azerbaycan için ne yazık ki bu ilk acı değildi. 1905-1920 yılları arasında acının adı bazen Bakü'ydü, bazen Kuba, bazen de kardeş ülkenin bir başka noktası. Ama acımasızlık aynıydı. Akıl almayan işkenceler aynı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "27 yıl evvel, mezarı bilinen 613 insanın,150 kişi kayıp, bin yüz küsur insan esir onların da bir kısmının ne olduğu belirsiz. Ama dünyada kimse ayağı kalkmadı. Psikolojide algıda seçicilik diye bir kavram var. Maalesef bugün Hocalıyı hatırlamaya çalışıyoruz ama Myanmar kadar Türkistan'da, Çin'de, Çin'e bağlı Türkistan'da, Uygur bölgesinde yapılan zulmü anlatabiliyor muyuz? Kendi hükümetimize anlatabiliyor muyuz? Bu algıda seçicilik çerçevesinde Libya'da olanlara, Myanmar "da olanlara, dünyanın her hangi bir yerinde yapılan yanlışlıklara ayağa kalkan iktidar partisi, Çin sınırları içerisinde Uygurlara yapılan zulmü duyumsamazlıktan geliyor. Hocalı'nın peşine düşmeyi lüzumsuz bir iş olarak görebiliyor. Myanmar'da eziyet görenler içimizi dağlıyor, dağlamalıdır. Algıda seçicilik dedim. Yemen için kimsenin sesi çıkmıyor. Niye? Orada zulmü yapan Suudi Arabistan" dedi.

Akşener, "Hocalı unutuldu. Niye unutuldu? Ermeni ordusunun asıl motivasyon kaynağı, koruyucusu, kollayıcısı Rus ordusu. Rusya ile ahbap olduk. Putin kızmasın Hocalı unutuldu. Biz İyi Parti mensupları olarak her platformda bu türden bu şekilde yapılmış, kıyımları, katliamları, soykırımları hatırlatmakta, çözümleri önermekte ve önce ülkemizden başlayarak dünyayı bu konuda dikkat çektirmekte kararlı olduğumuzu dikkat çektirmek isterim" diye konuştu.

Meral Akşener'in konuşmasının ardından toplantı Rasım Ekşi ve Arif Acaloğlu'nun 20. Asrın en uzun gecesi; Hocalı Kırgını söyleşisi ile devam etti. Söyleşinin ardından İstanbul Azerbaycan Teletiyatrosu'nun Adsız Kadın oyunu sahnelendi.

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DHA