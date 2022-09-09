Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: "Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i zabıta müsameresi ile karşılamasını değerlendirerek," Öyle anlaşılıyor ki... Ekrem İmamoğlu vazgeçmemiş cumhurbaşkanı adaylığından. Hâlâ potada olduğunu göstermek istiyor. Zabıta müsameresi aracılığıyla Kılıçdaroğlu’na mesaj çekiyor" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: "Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki İBB binasında ziyaret etti. Ziyaretten çok İmamoğlu'nun Akşener'i zabıta mangası eşliğinde kırmızı halıyla karşılaması oldu. Özellikle Akşener'in Mansur Yavaş'ın ardından İmamoğlu'nu ziyaret etmesi cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yaptığı şeklinde yorumlandı.

Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyor

Öte yandan İmamoğlu'nun ziyaret sırasındaki halleri de dikkat çekerken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akşener - İmamoğlu görüşmesini köşe yazısında değerlendirerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretine gelen Meral Akşener’i nasıl karşıladığını gördünüz mü?
Ben gördüm.

Önce güldüm.

Sonra yadırgadım.

Zabıta müsameresinin mana ve önemine dair

Ardından da “Ne gerek var böyle şeylere?” dedim.

*

İzin verirseniz hâlâ etkisinde olduğum görüntüyü betimleyeyim:

*

Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyor

Kırmızı halılar serilmiş. Çakı gibi bir zabıta ekibinden askeri tören kıtası oluşturulmuş. Meral Akşener’in makam arabasının gelmesi bekleniyor.

Ve makam aracının ufukta görünmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu, arabanın kapısına kadar koşturuyor.

Tatlı bir telaş, sevinçli bir heyecan var ortamda.

Zabıta müsameresinin mana ve önemine dair

Meral Akşener, gayet alışkın tavırlarla kırmızı halıda yürüyor.

Çakı gibi zabıtaların tam önünde durup “Merhaba arkadaşlar!” diyor.

Zabıtadan gür ve tok bir ses yükseliyor: “Sağ ol.”

*

Tamam, “Ne gerek var böyle şeylere?” dedim ama neden gerek görüldüğünü de tabii ki anladım.

*

Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyor

Öyle anlaşılıyor ki...

Ekrem İmamoğlu vazgeçmemiş cumhurbaşkanı adaylığından.

Hâlâ potada olduğunu göstermek istiyor.

Zabıta müsameresi aracılığıyla Kılıçdaroğlu’na mesaj çekiyor:

*

“Bak, Meral Hanım beni destekliyor. Hem ben kazanacak adayım. Gel, inat etme. Çekil de ben aday olayım.”

*

Siyasette bu tür mesajlara da yer var.

Ama bu kadar vurgulusuna, bu kadar altı çizilmiş olanına, bu kadar bağıranına yer var mı, emin değilim.

*

Neyse...

Ben en iyisi 'Altılı masa hayırlısıyla adayını belirlese de bu tür zabıta müsamerelerine gerek kalmasa' temennisinde bulunayım.

Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyorAkşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyorAkşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyorAkşener, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Ahmet Hakan, ziyarettin altında yatan sırrı açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığından KIlıçdaroğlu'na mesaj çekiyor

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