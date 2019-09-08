Akşener: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması çılgınlığına Cumhurbaşkanı izin vermez (2)

AKŞENER, BAŞKAN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ

Antalya'da "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, güreşlerin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Meral Akşener, belediye binası girişinde çiçekle karşılandı. Akşener ardından şeref defterini imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, Akşener'e makam koltuğunda oturmasını teklif etti. Ancak Akşener bu teklifi geri çevirerek, "Ben seçilmişlerin koltuğuna oturmuyorum, böyle bir prensibim var" dedi.

Başkan Böcek, mazbatasını aldığının 150'nci gününde Antalya'ya gelen Meral Akşener'i makamında ağırlamaktan dolmayı çok mutlu olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kendisine güvenen tüm seçmenlerin güvenini boşa çıkarmayacağını belirten Başkan Böcek, teşekkür etti.

Meral Akşener ise Büyükşehir Belediyesi olarak "alınması zor" anlayışını Muhittin Böcek'in yıkarak seçimi kazandığını söyledi. Akşener, "Görevinizde başarılar doiliyorum, en iyi şekilde hizmet edeceğinizden şüphem yok. Ancak vaatlerinizin de takipçisiyim" diye konuştu.

Başkan Böcek tarafından Akşener'e pano içerisinde Yörük fesi hediye edildi. Ardından belediye yönetimi, İYİ Parti il ve ilçe yönetimiyle birlikte basına kapalı toplantı yapıldı. Akşener, toplantının ardından kentten ayrılacak.

FOTOĞRAFLI

DHA