Akşener’den Gümüşhane’ye sürpriz ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Trabzon'dan Erzurum'a giderken yol üzerindeki Gümüşhane'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Trabzon mitinginin ardından karayoluyla Erzurum'a giden Akşener'i İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Canlı Gümüşhane'ye davet etti. Davete icabet eden Akşener, kent merkezinde partililer tarafından karşılandı. Bir kafede bir süre dinlenip çay içen Akşener daha sonra parti binasına geçerek partililerle buluştu.

"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Burada yaptığı konuşmada partisinin adayı Mustafa Canlı'ya destek isteyen Akşener, "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah bu gayretin sonucunda Allah hayırlı bir zafere eriştirir. Mustafa Canlı burada Belediye Başkanlığı yaptı. Sonra milletvekili seçildi. En küçük bir haramın cebine girmediğini, kursağından geçmediğini biliyorsunuz. Çok büyük bir güçle mücadele ediyor. Büyük bir para gücüyle, burayı bırakmamak için direnen bir güçle mücadele ediyor. Buradaki adaylarla rekabet etmiyor. Keşke adaylarla mücadele etse, rekabet etse, hizmet yarıştırsa. Orada bir sorun yok." dedi.

"Mustafa Canlı'nın her şeyine kefilim"

Mustafa Canlı'nın her bir davranışına, her şeyine kefil olduğunu kaydeden Akşener, "Bu ülkede 25 senedir politika yapıyorum. Benimle ilgili Allah'a şükür hırsız diyemediler, ahlaksız diyemediler. Her türlü iftira atıldı ama bunların karinesi olmadığı için söyleyemediler. Mustafa Canlı'nın seçilmesi Gümüşhane'nin faydasına olacak. Kampanyayı uzaktan izliyorum. Herkes ona vuruyor şuanda. Başımızı öne eğdirmeyecek, eğdirmedi bugüne kadar. Gümüşhanelilerin inşallah Mustafa Canlı'nın bu çalışma ve gayretini değerlendireceğine inanıyorum. Allah utandırmasın. Mustafa Canlı'nın işi zor ama çok iyi çalışıyor. İnşallah gayret ondan tevfik Allah'tan olacak diye düşünüyorum. Beka beka diye tutturdular. Mustafa Canlı MHP'den Gümüşhane Belediye başkanı seçildi. Gümüşhane'nin bekasına ne zararı oldu. Şimdi seçilirse ne zararı olacak?" diye konuştu.

Esnaf ziyareti de yapan Akşener daha sonra Erzurum'a gitmek üzere Gümüşhane'den ayrıldı.

