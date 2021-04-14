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  3. Akşener'den Kılıçdaroğlu yorumu "Aday olmayı düşünebilir, bir sakınca yok"

Akşener'den Kılıçdaroğlu yorumu "Aday olmayı düşünebilir, bir sakınca yok"

Grup toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, "Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok" diye cevap verdi.

Akşener'den Kılıçdaroğlu yorumu "Aday olmayı düşünebilir, bir sakınca yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu. Akşener, Grup toplantısı çıkışında gazetecilerinin sorularını cevapladı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, "Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok" diye cevap verdi.

"MİLLETİN DERDİNİ GÜNDEME TAŞIYORUZ"

Akşener, millet odaklı çalışma yaptıklarını belirterek, "Milletin derdini kamuoyu gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Orda abu çalışmayı yaparken şahsıma, partime, benim herhangi bir hayalime yönelik, Türkiye'nin iyi oymasından başka bir hayalim yok, en küçük toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz, Özne, millet, esnaf, işsiz genç. Milletimiz bunu gördü. Gördüğü içinde secime çok seçim zaman var. O zaman neler olur görürüz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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