Akşener'den şok iddia: Kanal İstanbul nedeniyle İmamoğlu'na soruşturma açıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'de yayımlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Kanal İStanbul hakkında önemli iddialar ortaya attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine şiddetle karşı çıktığının hatırlatıldığı programda, İYİ Parti lideri Akşener, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine dair İstanbul'da yaşayan vatandaşları bilgilendirme amacıyla toplantılar düzenlediğini belirtti.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKMAK BÖLÜCÜLÜKTÜR"

Bu toplantıların üzerine denetim amacıyla müfettişler gönderildiğini öne süren Akşener, müfettişler tarafından Kanal İstanbul'un devlet projesi olduğunun söylendiğini ve buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkmakla aynı anlama geldiğinin belirtildiğini iddia etti. Müfettişlerin, projeye karşı çıkmanın bölücülük olarak nitelendirildiğini ifade eden Akşener, kendisinin de Kanal İstanbul'a şiddetle karşı çıktığını ve bu nedenle soruşturma açılabileceğini belirtti.

"DOKUNULMAZLIĞIM YOK, BANA DA SORUŞTURMA AÇABİLİRLER"

İşte Akşener'in o konuşması:

"Sayın İmamoğlu Kanal İstanbul’a dair toplantılar yayıp İstanbulluları bilgilendirmek için çalışmalar yaptı. Bunun üzerine müfettişler gönderiliyor. Bana gönderdi sayın İmamoğlu, denilen şu: Kanal İstanbul bir devlet projesi. Buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkmak olduğunu ve bunun bölücülük olduğu iddia edilen bir soruşturma. Benim dokunulmazlığım yok, ben de Kanal İstanbul’a şiddetle karşı çıkıyorum, bana da soruşturma açabilirler."

KANAL İSTANBUL NEDİR? KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilmesi planlanan bir projedir. Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak.

Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak.