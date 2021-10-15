Akşener'in Tokat ziyaretinde çiftçi çocuğunu olduğunu söylemişti! Meğersem o genç ilçe başkan yardımcısının oğlu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat programı kapsamında ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinledi. Akşener'in Zile ilçesindeki ziyaretinde yanına gelen bir gencin sohbeti çok konuşuldu.

AKŞENER PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Göktuğ Senemoğlu isimli genç çiftçi çocuğu olduğunun belirterek, iş bulmakta zorlandığını belirtti. Akşener'de Senemoğlu ile arasında geçen diyalogu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan Makina Mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle sayın

@RTErdogan … Her bulduğun fırsatta onları suçlayıp azarlayacağına, dinlemeyi ve anlamayı tercih etseydin; Ne gözün ne de gönlün böylesine kararmış olurdu…" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI

Ancak mühendis olduğunu ifade eden Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı. Oğlunun çiftçi olduğunu ifade ettiği Orhan Senemoğlu'nun ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.