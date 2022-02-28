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Akseptans ne demek, TDK'ya göre Akseptans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akseptans kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akseptans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akseptans nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akseptans kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akseptans ne demek, TDK'ya göre Akseptans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akseptans ne demek? Akseptans TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akseptans kelimesi. Peki akseptans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akseptans nedir, akseptans kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKSEPTANS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akseptans kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akseptans kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akseptans kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancı ülkelerde okuyacak öğrenciler için gönderilen kabul belgesi
- Poliçelerin üzerine `kabulümdür` biçiminde yazılarak altı imzalanan açıklama, kabul

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