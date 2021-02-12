Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi mesleği için “2311.82” kod olarak kullanılır iken Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), mesleği için “7411.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı) Meslek Kodu “7319.04” olarak belirlenmiştir.

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