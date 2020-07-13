Aksigorta, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, son iki yılda Türkiye genelindeki acente sayısını yüzde 26 artırarak, 3 bin acenteye ulaştı.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, son 2 yılda acente sayısında ciddi bir büyüme kaydetti.

Aksigorta, 10 bölgeye yayılan acenteleriyle, müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken, İstanbul Avrupa bölgesinde yüzde 48, İstanbul Anadolu bölgesinden yüzde 33 büyüme kaydetti. Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde yüzde 29 artış yaşayan şirket, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde yüzde 32, Çukurova ve İç Anadolu bölgesinde ise yüzde 27 büyüme elde etti.





- "Acenteleri desteklemeye devam ediyoruz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, Türkiye genelinde oldukça kapsayıcı bir hizmet sunduklarını belirtti.

Tezbaşaran, "Aksigorta olarak, 60 yıllık köklü geçmişimizle müşterilerimizin ve en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Son 2 yılda acente kanalımızda oldukça önemli bir büyüme kaydettik. Türkiye genelinde yüzde 26 artışla, 3 bin acenteye ulaştık. Sigorta sektörünün büyümesindeki en önemli katkıyı sunan acentelerimizi, gerek iş süreçlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlarımız, gerek destek paketlerimiz gerekse de sunduğumuz eğitimlerle desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA