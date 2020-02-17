Aksigorta'dan Kedi Günü'ne özel GittiGidiyor kampanyası

İSTANBUL (AA) - Aksigorta ve GittiGidiyor'un, 17 Şubat Kedi Günü için hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, 17 Şubat-17 Mart arasında Aksigorta'dan Pati Sigortası alan poliçe sahipleri GittiGidiyor'dan yapacağı 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirim kazanacak.



Aksigorta'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 17 Şubat Kedi Günü için GittiGidiyor ile bir araya geldi.

Bu çerçevede, Aksigorta'dan Pati Sigortası alan poliçe sahipleri GittiGidiyor'dan yapacağı 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirimin sahibi olacak. İndirim kodu için poliçe sahiplerinin GGPATI boşluk TCKN yazıp 7725'e SMS göndermesi gerekiyor.



Açıklamada verilen bilgiye göre, Aksigorta Pati sigortası ile trafik kazası, yüksekten düşme, başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz sorunları, yanık, elektrik çarpması, yabancı cisim yutma veya batması, böcek ısırması, ısı çarpması, boğulma tehlikesi gibi durumlarda gereken acil tedavi masrafları sigorta kapsamında bulunuyor.

Sigorta kapsamında anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor.

Aksigorta Pati Sigortası kapsamında evcil hayvanların 3'üncü kişilere ya da onların eşyalarına vereceği zararlar da 3 bin TL'ye kadar güvence altına alınıyor.

Kaynak: AA