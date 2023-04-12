Aksiyon Dizileri Yabancı! Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin! Bağımlılık Yapacak

Aksiyon dizileri yabancı seçeneği sizleri ekrana kitleyecek ve bitmesini hiç istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizi ile birlikte izleyebileceğiniz en iyi yabancı dizi önerileri haberimizin detayında...

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Aksiyon Dizileri Yabancı! Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin! Bağımlılık Yapacak

Aksiyon dizileri yabancı söz konusu olunca günümüzde geniş bir dizi seçeneğinin varlığından söz edebiliriz. Bu diziler aşağıdaki gibi sıralanabilir

Lucifer

Aksiyon dizileri yabancı Lucifer, Neil Gaiman tarafından yaratılan DC Comics karakteri Lucifer Morningstar'ın hikayesini anlatan bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi, Los Angeles Polis Departmanı ile iş birliği yapan ve insanları cezalandırmaktan bıktığı için Cehennemden kaçan Şeytan'ın hikayesini takip eder. Dizi, Tom Kapinos tarafından yaratıldı ve Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D. B. Woodside, Lesley-Ann Brandt ve Rachael Harris gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor. İlk olarak 2016 yılında yayınlanan dizi, dört sezon boyunca devam etti ve 2020 yılında beşinci sezonu yayınlandı. 6. Sezonla dizi final yapmıştır.

Aksiyon Dizileri Yabancı! Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin! Bağımlılık Yapacak

La Casa Da Papel

Aksiyon dizileri yabancı La Casa de Papel, İspanyol televizyon dizisidir. Dizi, dünyanın en büyük soygununu gerçekleştirmek için toplanan sekiz suçlunun hikayesini anlatıyor. Profesör olarak bilinen bir adam, bu sekiz kişiyi bir araya getirir ve İspanya Kraliyet Darphanesini soymak için kusursuz bir plan hazırlarlar.

La Casa de Papel'in yaratıcısı Alex Pina'dır. Dizi, 2017 yılında ilk olarak İspanya'da yayınlanmıştır. Daha sonra Netflix tarafından satın alınmış ve global bir hit haline gelmiştir. İki bölümlük bir final sezonunun ardından 2021 yılında tamamlanmıştır.

Aksiyon Dizileri Yabancı! Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin! Bağımlılık Yapacak

La Casa de Papel, eleştirmenler tarafından olumlu eleştiriler almış ve birçok ödül kazanmıştır. İspanya'da rekorlar kırarak en çok izlenen dizilerden biri olmuştur. Yüksek bütçeli senaryosu, sürprizleri ve karakterleriyle izleyicilerin ilgisini çekmiştir.

Arrow

Arrow günümüzde DC Comics'in Green Arrow karakterine dayanan bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi milyarder ve eskiden kayıp olan bir gemi kazazesi sonrası hayatta kalan Oliver Queen'in hikayesini anlatıyor. Yıllar boyunca kayıp olarak kabul edilenden dönüp evine dönen Oliver, babasının verdikleri ile bir mesajla karşılaşır ve halkını kötülükten korumak için mücadeleye başlar.

Aksiyon Dizileri Yabancı! Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin! Bağımlılık Yapacak


Arrow, Greg Berlanti, Marc Guggenheim ve Andrew Kreisberg tarafından yaratılmıştır. Stephen Amell, Katie Cassidy, Colin Donnell gibi birçok ünlü oyuncu dizide yer almıştır. Dizi, ilk olarak 2012 yılında yayınlanmış ve sekiz sezon boyunca devam etmiştir. Dizi, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen bir dizi olmuştur ve DC evreninin popülerliğini artırmıştır.

The Flash

Dizi, kahramanımız Barry Allen'ın hikayesini anlatıyor. Allen, gaz bir felaketinde babasının haksız yere hapse düşmesinin ardından, er ya da geç bir suçlu tarafından öldürülmesi sonucu, intikam almak ve babasının masum olduğunu kanıtlamak için Central City'ye geri döner. Allen, Polis laboratuvarında çalışan bir bilim adamıdır ve bir gün bir çarpışma sonrası yüksek hızlara sahip olan süper güçler kazanır. Kendine Flash adını veren Barry, şehri kötülüklerden kurtarmak için hızını ve zekasını kullanır.



The Flash, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg ve Geoff Johns tarafından yaratılmıştır. Dizi, 2014 yılında ilk kez yayınlanmış ve o zamandan beri yayınlanan altı sezon boyunca başarı elde etmiştir. Dizide Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes ve Tom Cavanagh gibi ünlü oyuncular rol almıştır.

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