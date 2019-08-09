Aksoy: ABD'nin yaptırım emrini doğru bulmuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım uygulanmasına yönelik kararıyla ilgili, "İktidar ve muhalefet arasındaki görüşmelerin devam ettiği bir dönemde ABD'nin kapsamlı yaptırım içeren Başkanlık Emri'nin açıklanmış olmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezuela Hükümeti'ne yaptırım uygulanmasına yönelik 5 Ağustos 2019 tarihli Başkanlık Emri hakkında yazılı açıklama yayımladı. Aksoy, Venezuela iktidar ve muhalefet temsilcileri arasındaki görüşmeler devam ettiği sırada ABD'nin yaptırım emrinin doğru bulunmadığını belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında, Norveç Hükümeti'nin kolaylaştırıcılığında Barbados'ta sürdürülen, Türkiye'nin de desteklediği görüşmelerin devam ettiği bir dönemde ABD tarafından Venezuela'ya yönelik kapsamlı yaptırım içeren 5 Ağustos 2019 tarihli Başkanlık Emri'nin açıklanmış olmasını doğru bulmuyoruz. Söz konusu kararın, hâlihazırda ekonomik zorluklarla boğuşan Venezuela halkına zarar vermesinden ve Venezuela'da siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri olumsuz etkilemesinden endişe duyuyoruz."

Ülkedeki sorunlara kalıcı çözüm bulunması için tüm tarafların sürece destek sağlaması gerektiğini aktaran Aksoy, "Venezuela'daki sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını teminen tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sağlamaya devam etmelerinin gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

DHA