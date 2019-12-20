Aksoy’dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, engelli ve yaşlı bireylere yönelik "Muş Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi" açılacağı müjdesini verdi.

Muş merkezde hizmet verecek olan merkezde, engelli ve yaşlı bireylerin hayata daha sıkı tutunarak rehabillite olmaları amaçlanıyor. 32 kişi kapasiteli olarak hizmet verecek olan merkezin engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarının yanı sıra uzman personel eşliğinde hobi kursları, etkinlikler, konserler, toplantılar aracılığıyla sosyalleşebilmeleri sağlayacağını dile getiren Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, "Merkez, mesai saatleri içerisinde çalışacak, gün boyunca engelli veya yaşlı yakını olan ailelere rahat bir nefes aldıracak ve kendilerine de vakit ayırabilmelerine olanak sağlayacak. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla engelli veya yaşlı yakınlarını emanet edebilecekleri merkez ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bu hizmet modelinin oluşmasında bizden desteklerini eksik etmeyen ve Ankara ayağında bire bir görüşerek yatırımın oluşmasını sağlayan Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA