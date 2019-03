Aksu: “Hedefimiz, tüm belediyeleri ve meclis üyeliklerini kazanmak”

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, "Bu seçime özel hedefimiz, Büyükşehir Belediyesi dâhil her ilçede tüm belediye başkanlıklarını ve belediye meclis üyeliklerini kazanmaktır" dedi.

Yerel seçimler, Türkiye ve Samsun'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, seçime kısa bir sürenin kaldığını belirterek, seçim sürecine ilişkin çeşitli değerlendirmelerin yer aldığı bir basın açıklaması yayımladı.

"Hedefimiz, tüm belediyeleri ve meclis üyeliklerini kazanmak"

Yerel seçimlerden tüm belediyelere talip olduklarının altını çizen Av. Ersan Aksu, "AK Parti olarak, her zaman olduğu gibi, Cumhur İttifakı kapsamında milletimizin huzuruna çıkacağımız 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de tek hedefimiz maksimum seviyede başarıdır. Bu seçime özel hedefimiz ise; Büyükşehir Belediyesi dâhil her ilçede tüm belediye başkanlıklarını ve belediye meclis üyeliklerini kazanmaktır. Bunun da ötesinde yine Cumhur İttifakı olarak; her ilçede ve dolayısıyla tüm Samsun'da oy oranımızı daha da artırarak başarılı olmak amacında ve kararlılığındayız. 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak olan ilk yerel seçimler olması hasebiyle normalde de büyük öneme sahip olmakla birlikte ülke olarak son derece hassas bir dönemden geçtiğimiz için daha da önemli bir hale gelmiştir. Türkiye'nin dünyadaki etkinliğinin hızla artmasından rahatsız olan dış güçlerin de desteklediği ancak özellikle dış güçlerin etkisi altına giren yerli işbirlikçilerin organize ettiği büyük bir organizasyona karşı milli güçlerin dayanışması olarak da ifade edilebilecek olan Cumhur İttifakı kapsamında adeta vatan savunması yapan bir milli cephe oluşmuştur. Hal böyleyken; 31 Mart'ı sıradan bir yerel seçim basitliğinde görmek en hafif tabirle şuur kaybı olabilir" diye konuştu.

"Muhalefet, art niyetli ve başarısız bir sınav vermiştir"

Muhalefetin yaptığı seçim stratejilerini de eleştiren Aksu, "Zillet İttifakı olarak adlandırdığımız ve Türkiye'nin hemen her seçim bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da Cumhur İttifakı'na karşı topyekun bir mücadeleye girişen müzmin muhalefet, ülke olarak kuşatılmaya çalışıldığımız bu hassas dönemde son derece art niyetli ve bir o kadar da başarısız bir sınav vermiştir, vermektedir. Hangi seçim bölgesi olduğu fark etmeksizin seçimi kazanabilmek adına her türlü alçak girişim denenmiş ve denenmektedir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerde terörün yancısı siyasilerin desteği de dahil her türlü birlikteliğe rıza gösterilmiş; ilkesiz, omurgasız bir siyaset anlayışı geliştirilmiştir. Benzer siyasi birliktelikler Samsun'da da hayata geçirilmeye çalışılmış; HDP'nin açıktan desteğini ilan ettiği aday isimleri basına ve kamuoyuna yansımıştır. Yanı sıra özellikle sosyal medyada Türkiye'nin bekasına kast eden tüm şer güçlerin destek mesajları yayınlanmış; hatta terör örgütünün üst düzey sorumlularının basında ve kamuoyunda yer alan Cumhur İttifakı karşıtı söylemleri hafızalara kazınmıştır. Oy vermeyi düşündüğü adayla ilgili bu karanlık ilişkiler yumağını yeni yeni çözmeye başlayan vatandaşlarımız da gerçekleri tüm çıplaklığı ile görmeye başlamıştır. Zilleti oluşturan ve savunan odakların sulandırmaya çalıştığı "beka meselesi" gerçeği artık daha iyi anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Zillet İttifakı mercek altında"

Gelişmelerin mercek altına alındığını ifade eden Aksu, şunları söyledi:

"Geçmişte hangi siyasi harekete mensup olursa olsun, hangi siyasi çizgide ilerlemiş olursa olsun; vatanını ve milletini her şeyin üzerinde tutan hiçbir siyasi figür ortaya dökülen bu kirli ilişkiler sonrası "Bu durumun benimle/bizimle ilgisi yok" diyemez. Kamera önünde gizlenmeye çalışılan ancak bir şekilde açığa çıkan zillet kardeşliği ilişkileri sonrası hiç kimse "bu seçimin beka meselesi ile ilgisi yok" diyemez. Sağduyulu tüm hemşehrilerimiz durumu bu haliyle değerlendirip gerekli kararı verecektir. Samsun özeline gelindiğinde de karşılıklı cephelerin oluştuğu ve seçimi sıradanlaştırma gayreti içerisinde olanlarla, seçimi bir beka meselesi olarak görenlerin yarıştığı rahatlıkla görülmektedir. Bu çerçevede; Samsun kamuoyuna da zaman zaman konu olan ilginç ittifak gelişmeleri İl Başkanlığımız tarafından; ilgiyle, dikkatle ve zaman zaman hayretle takip edilmektedir. Samsun kamuoyunu yakından ilgilendiren bu kirli ilişkilerin mahiyeti ve zillet ittifakının esas hedefleri ile ilgili seçim süreci gelişmeleri, İl Başkanlığımız tarafından tam olarak mercek altına alınmış olup, konuyla ilgili kamuoyu paylaşımlarımız devam edecektir."

Kaynak: İHA