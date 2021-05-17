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Aksu isminin anlamı nedir, Aksu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Aksu isminin anlamı; gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük demektir. Bu içeriğimizde Aksu isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Aksu isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Aksu isminin anlamı nedir, Aksu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Aksu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Aksu ismi ne demek, Aksu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Aksu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aksu İsminin anlamı nedir? TDK Aksu anlamı:

Aksu ismi TDK'da katarakt; Antalya iline bağlı ilçelerden biri; Isparta iline bağlı ilçelerden biri anlamında bulunmaktadır.

Aksu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Aksu ismi Kuran'da yer almamaktadır.

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Aksu isminin kökeni:

Aksu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Aksu isminde 233 kişi bulunmaktadır.

Aksu isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Aksu isminin rengi:

Yeşil

Aksu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Aksu isminin Harf Analizi Nedir ?

Aksu ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Aksu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Aksu ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

S : 22

U : 25

= 62 Aksu İsminin Numeroloji Toplamı 62’dir.

Aksu ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Aksu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Aksu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   K: 2   S: 1   U: 3 = 7

7 0 = 7 Kader sayısıdır

Aksu isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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