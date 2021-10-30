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Aktar (Baharatçı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aktar (Baharatçı) Maaşları ve İş İlanları

Aktar (Baharatçı) Kendi işletmesinde şifalı bitkiler ve baharatların satışını yapma bilgi ve becerisine sahip olan kişidir. Aktar (Baharatçı) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Aktar (Baharatçı) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Aktar (Baharatçı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aktar (Baharatçı) Maaşları ve İş İlanları

Aktar (Baharatçı) görev tanımı nedir, Aktar (Baharatçı) ne iş yapar, Aktar (Baharatçı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aktar (Baharatçı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aktar (Baharatçı) Tanımı

Kendi işletmesinde şifalı bitkiler ve baharatların satışını yapma bilgi ve becerisine sahip olan kişidir.

Aktar (Baharatçı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aktar (Baharatçı) Maaşları

Aktar (Baharatçı) maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Aktar (Baharatçı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aktar (Baharatçı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Aktar (Baharatçı) İş İlanları İçin Tıklayın

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Aktar (Baharatçı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Aktar (Baharatçı) Ne İş Yapar?

 Aktar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde  kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Ürünleri tedarik etmek,
b)    Mağazaya veya reyona gelen müşterileri karşılamak,
c)    Şifalı bitkiler hakkında müşterilerin sorduğu soruları cevaplamak,
d)    Bitkilerin kullanımları hakkında müşterilere bilgi vermek,
e)    Satılan bütün drogların Türkçe ve Latince isim listesini bulundurmak,
f)    Satılan drogların üzerlerine hangi bitkiye ait olduğunu Türkçe ve Latince olarak yazmak,
g)    Çek senet ve benzeri ticari belgeler düzenlemek,
h)    Satılan inorganik, organik madde, bitki ve drogları kapalı muhafazalı kaplarda muhafaza etmek, 
i)    Müşterilere ürünlerin kullanım şekli hakkında bilgi vermek,
j)    Ürünlerin hijyenik şartlarda ve ortamda korunması ve muhafaza edilmesini sağlamak,
k)    Raf ömrü biten ve kullanım tarihleri geçmiş olan ürünlerin satışını yapmamak,
l)    Çalışanları sevk ve idare etmek,
m)    Eksilen biten ürünleri tedarik etmek,
n)    Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aktar (Baharatçı) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Aktar (Baharatçı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Aktar (Baharatçı) mesleğinin meslek kodu 5221.19 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Aktar (Baharatçı) maaşlarına ek sizlerde Aktar (Baharatçı) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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