Aktaş: “Ulaşım deyince akan sular durur”

Fatih Mahallesi'nde vatandaşları dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mâlî anlamda sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ancak trafik ve ulaşım deyince benim için akan sular durur. Burada bölge trafiğini rahatlatacak adımları da kısa zamanda atacağız" dedi.

Bereket sofrası bu hafta Fatih Mahallesi'nde kuruldu. Sabah namazını Fatih Merkez Camii'nde kılan Başkan Aktaş, sabah kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Kahvaltının ardından Fatih Mahallesi Muhtarı Ziya Alınca, mahalle halkının Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini dile getirdi. Çelebi Mehmet Bulvarı'nı İstanbul Caddesi'ne bağlayan kavşağın bağlantı yolları ile Adâlet Caddesi'nin özellikle 400 metrelik bölümünün genişletilmesi talebinde bulunan muhtar Alınca, ulaşım meselesine âcil çözüm beklediklerini söyledi.

Akan sular durur

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın hızlı büyümeye paralel olarak şehirleşme ve ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadığını hatırlatarak, 2020 sonuna kadar ulaşım meselesinin konuşulmadığı bir Bursa inşa etmek için çaba harcadıklarını söyledi. Mâlî anlamda sıkıntılı bir dönemde olduklarının altınızı çizen Başkan Aktaş, "Ancak trafik ve ulaşım deyince benim için akan sular durur. Biliyorsunuz göreve gelir gelmez küçük dokunuşlarla akıllı kavşak ve yol genişletmelerle kısmi de olsa bir rahatlama sağladık. Tabii öyle 15-20 kavşaktaki düzenleme ile trafik meselesini halledemezsiniz. Bunun için ulaşım master planımızı hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte katlı yollar, ulaşım için yeni yeni kamulaştırmalar yapılacak. Fatih Mahallesi'nde de genişletilmesi istenen Adalet Caddesi'nin 400 metrelik bölümüyle ilgili çalışmaları başlatalım. Burada bölge trafiğini rahatlatacak adımları da kısa zamanda atacağız" dedi.

Kaynak: İHA