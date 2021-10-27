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Aktif ne demek, TDK'ya göre Aktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aktif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aktif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aktif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aktif ne demek, TDK'ya göre Aktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktif ne demek? Aktif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktif kelimesi. Peki aktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktif nedir, aktif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aktif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal
- Etkili
- Çalışan, çalışmasını sürdüren
- Etken
- Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü

AKTİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Farkına varmadan ezbercilikten kurtulup aktif araştırıcı olmuşsunuz.
- Hâlâ aktif bir kurumdur.

AKTİF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aktif rol oynamak

AKTİF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aktif enerji, aktif fiil, aktif güç, aktif metot, aktif taşıma, radyoaktif izotoplar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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