Aktinolojik ne demek, TDK'ya göre Aktinolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktinolojik ne demek? Aktinolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktinolojik kelimesi. Peki aktinolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktinolojik nedir, aktinolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Aktinolojik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Aktinolojik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AKTİNOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktinolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aktinolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktinolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aktinoloji ile ilgili

