Aktinometre ne demek, TDK'ya göre Aktinometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktinometre ne demek? Aktinometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktinometre kelimesi. Peki aktinometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktinometre nedir, aktinometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTİNOMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktinometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aktinometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktinometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Radyasyon şiddetini ölçen araç

