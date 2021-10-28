Aktinyum ne demek, TDK'ya göre Aktinyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktinyum ne demek? Aktinyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktinyum kelimesi. Peki aktinyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktinyum nedir, aktinyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTİNYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktinyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aktinyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktinyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac)

