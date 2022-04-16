Aktivasyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aktivasyon Görevlisi görev tanımı nedir, Aktivasyon Görevlisi ne iş yapar, Aktivasyon Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aktivasyon Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aktivasyon Görevlisi Tanımı;

__

Aktivasyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Aktivasyon Görevlisi Maaşları

Aktivasyon Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aktivasyon Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aktivasyon Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4222.03

Meslek Adı :

Aktivasyon Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

İletişim Merkezi Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İletişim şirketlerinde müşterilerin aktivasyon taleplerini bilgisayar ortamında getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aktivasyon Görevlisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri sorularını cevaplamak, şikayetleri çözümlemek,

b) Çalıştığı iletişim firmasının gerekliliklerini belirlemek, aktivasyon işlemlerinin bilgisyarda girişlerini yapmak,

c) Kampanya, aktivasyon ve dönemsel tüm faaliyetlerin süreç takibi ve bilgilendirmesini yapmak,

d) Müşteriler ait evrak hazırlama, arşivleme vs. konuların takibini ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?