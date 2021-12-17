Aktivist ne demek, TDK'ya göre Aktivist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktivist ne demek? Aktivist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktivist kelimesi. Peki aktivist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktivist nedir, aktivist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTİVİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktivist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aktivist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktivist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkinci

