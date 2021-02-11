Aktör (Oyuncu) Meslek Kodu Nedir?
Aktör (Oyuncu) Meslek Kodu ile Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri), Yayın Denetleme Kurulu Başkanı, Demograf vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç) mesleği için “8172.05” kod olarak kullanılır iken Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri mesleği için “3152.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Aktör (Oyuncu) Meslek Kodu “2655.01” olarak belirlenmiştir.
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