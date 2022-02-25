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Aktöresel ne demek, TDK'ya göre Aktöresel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aktöresel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aktöresel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aktöresel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aktöresel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aktöresel ne demek, TDK'ya göre Aktöresel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktöresel ne demek? Aktöresel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktöresel kelimesi. Peki aktöresel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktöresel nedir, aktöresel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKTÖRESEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktöresel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aktöresel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahlaki

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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