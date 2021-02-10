Aktüel Bakış'ta Türkiye insani yardım diplomasisi konuşuldu!

Pendik Belediyesi'nin Youtube sayfasında canlı olarak gerçekleştirdiği “Aktüel Bakış” programının geçen haftaki konuğu olan Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Profesörü Ferhat Pirinççi, Türkiye ile ilgili yaptığı konuşmada “Türkiye 100’den fazla ülkeye insani yardımda bulundu. Bunların orta ve uzun vadeli etkisini çok daha net bir şekilde göreceğiz.” dedi.

Pendik Belediyesi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanan programın moderatörlüğünü Ekin Olcayto yaptı. Programda küresel sistemde oluşan güç boşlukları, küresel liderliğin batıdan doğuya kayması, Türkiye’nin özellikle Azerbaycan’a desteğiyle bu husustaki konumu, ABD kanadında Trump-Biden etkileşimleri, Yunanistan’la tekrar başlanılan görüşmeler ve pandemi sürecinin küresel sistemdeki etkileri konu alındı.

“TÜRKİYE'NİN REAKSİYON HIZI VE KAPASİTESİ ARTTI”

Küresel sistemde oluşan güç boşluklarının doldurulması hususunda Türkiye’nin ilgiyi üstüne çekmesiyle ilgili olarak “Doksanlarda Türkiye’nin stratejisini iki buçuk savaş stratejisi olarak ifade ediyorduk. TSK, hazırlık derecesi aynı anda iki cephede bir savaş ve içeride bir ayaklanma veya terör faaliyetiyle mücadele edebilecek şekilde geliştirmiştir deniliyordu. Bugün Türkiye’ye baktığımızda içeride terörle mücadelesi var. Irak’ta askeri birliklerimiz, Suriye’de birimlerimiz var. Azerbaycan’da sonuç değiştirici olarak varız. Belki de en önemlilerinden biri Doğu Akdeniz’de varız. Bunların hepsini eş zamanlı olarak yürütmek hem bir risk hem de büyük bir maaliyet. Ama aynı zamanda önemli bir kazanım. Riskli alanlar hala var; ama Türkiye’nin reaksiyon hızı ve kapasitesi arttı.” dedi.

“SAĞLIK POLİTİKASI VE SAĞLIK GÜVENLİĞİ BOYUTU ŞU AN ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, pandemi döneminde Türkiye’nin tutumuyla alakalı “Sağlık politikası ve sağlık güvenliği boyutu şuan çok önemli. Türkiye bu konularda çok iyi bir sınav verdi. Sadece kapasitesinin yeterli olması yetmiyor. Bugün ABD’de en ileri tıp üniversiteleri, en iyi ecza şirketlerinin olması tek başına yeterli değil. Önemli olan bunların entegre bir şekilde stratejik çerçevede kullanıma sokulması.” dedi.

“Bugün bu etkinliğin online olarak yapılması da alınan önlemlerin bir örneği aslında.” diyen Pirinççi, siyasetin sağlık sistemini yönlendirdiğini ve bu açıdan Türkiye’nin çok ciddi bir başarı elde ettiğini vurguladı. En ufak detaylarda bile önlemlerin daima alınmaya devam edildiğini ifade etti. Sohbetin devamında pandemi döneminde Türkiye’nin uyguladığı “İnsani Yardım Diplomasisi”ni belirten Pirinççi: “Türkiye 100’den fazla ülkeye başta maske olmak üzere solunum cihazı ve benzeri yardımlarda bulundu. Bunların orta ve uzun vadeli etkisini çok daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye bu eylemleriyle ilgiyi üzerine çekiyor… Birçok alanda geniş bir Türkiye karşıtı cephe oluştuğunu söyleyebiliriz.” dedi.

“YUNANİSTAN'LA SORUNLARIMIZ BÜYÜK”

Yunanistan’la 5 yıl sonra tekrar başlayan görüşmeleri keşif görüşmeleri olarak tanımlayan Pirinççi, görüşmelerin asıl sebebi sorusuna “Yunanistan’la sorunlarımız büyük. 2020 yılında Türkiye, Doğu Akdeniz’de çok büyük adımlar attı. Deniz sondajı, Libya meselesi ve münhasır ekonomik bölge ilanı anlamında Türkiye çok ciddi adımlar attı. Yunanistan, Güney Kıbrıs’la buna karşı çıkmaya çalıştı, olmadı. Fransa’yla AB gündemine getirerek Türkiye’ye yaptırım kararı çıkartmaya çalıştı, olmadı. Çok geniş bir Türkiye karşıtı cepheyi yanına aldı; ancak Türkiye’yi yine de vazgeçiremedi.” yanıtını verdi.