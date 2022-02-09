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Aktüellik ne demek, TDK'ya göre Aktüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aktüellik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aktüellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aktüellik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aktüellik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aktüellik ne demek, TDK'ya göre Aktüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktüellik ne demek? Aktüellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktüellik kelimesi. Peki aktüellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktüellik nedir, aktüellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKTÜELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktüellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aktüellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güncellik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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