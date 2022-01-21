Aktüer Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Aktüer maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Aktüer pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Aktüer nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Aktüer olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Aktüer Maaşı Ne Kadar? 2022 Aktüer Maaşları

Aktüer maaşı ortalama olarak aylık 8375_TL'dir. En düşük Aktüer maaşı 7500_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aktüer iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2120.01

Meslek Adı :

Aktüer

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Meslek Birim Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Emeklilik veya sigorta mevzuatı konularında istatistik, matematik ve maliye hesaplarla uğraşan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aktüer işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a)

Emeklilik, ölüm, hastalık ve kazalar gibi durumlar karşısında rizikoları göz önüne alarak istatistik, matematik ve mali konularda ihtimal hesapları yapmak,

b) Kazaları değerlendirerek ihtimalleri hesaplamak,

c)Kişilerin yaşını, mesleğini, cinsiyetini, yaralanma ve suç ve ıskonto yüzdesini dikkate alarak tazminat hesabı yapmak,

d) Sigortalının ölümünde yapılacak ödemeleri yaralanma veya poliçe müddetini bitiminde sigortalıya ödenecek tazminat ve prim oranlarını tespit etmek,

e) İstatistik verilerinden yararlanarak ölüm tabloları düzenlemek,

f) Poliçe gelirlerinden ayrılacak öz kaynak hesapları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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