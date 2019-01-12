Akü hırsızları kaçamadı
Antalya'da bir iş yerinden 9 akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Antalya'da bir iş yerinden 9 akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde tamirci dükkanı bulunan M.M, iş yerindeki 9 akünün çalınması nedeniyle polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı, İ.K ve M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ele geçirilen 9 akü sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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