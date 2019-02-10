Akü hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir otomobilin aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir otomobilin aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde bir otomobilin aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliler S.T. ve F.A'yı suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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