Akü ne demek, TDK'ya göre Akü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akü ne demek? Akü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akü kelimesi. Peki akü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akü nedir, akü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akümülatör



AKÜ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aküsü bitmek

