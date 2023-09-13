Akuakültür sektörü Samsun’da "Aqua Kültür Kontak Forumu”nda buluştu

Türk akuakültür sektörüne yeni teknoloji ve iş birliği fırsatları sunan "Aqua Kültür Kontak Forumu", Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde başladı. İki gün sürecek forumun ilk gününde Türk somonu ve balık yetiştiricileri ile üretime yönelik teknolojik yenilikler paylaşılarak, ikili iş birliği imkanları sağlandı.

Samsun'da Türk akuakültür sektörü, EAST CCI Norveç-Norwegian Akuakültür Kümesi NAC iş birliği ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile kalkınma ajansının katkılarıyla gerçekleşen Aqua Kültür Kontak Forumu ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türk somonu ve balık yetiştiricilerinin karşılaştığı zorluklara çözüm sunabilecek dünya standartlarında teknolojileri tanıtmak, sürdürülebilir üretim sistemlerini teşvik etmek ve sektördeki iş birliği ağını güçlendirmek hedefiyle düzenlenen etkinlikte, ikili iş birliği fırsatları da sağlandı.

Murzioğlu: "Akuakültür sektörü desteklenmelidir"

Norveç ve Samsun'dan sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve online olarak da desteklenen programın açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, giderek artan nüfusla birlikte dünyanın gıda tüketiminde içinde bulunduğu mevcut durum ve geleceğinin sık sık sorgulandığı dönemde özellikle deniz ürünleri tüketimi ve yetiştiriciliği konusunun önem kazanmaya devam edeceğini söyledi. Dünyada deniz ürünlerinin tarih boyunca büyük oranda avcılık yoluyla elde edildiğini kaydeden Murzioğlu, "Bugün de tüketimin büyük kısmı halen avcılık yoluyla karşılanmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için çok daha fazla deniz ürünü ihtiyacı olacağı ve bu rakamın avcılık ile sağlanamayacağı çok açıktır. Dolayısıyla akuakültür gelişmeye çok açık bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizlerin sunduğu sonsuz fırsatlar ile de akuakültürdeki bu gelişme beklentisi desteklenmektedir" dedi.

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"Fırsatlar olduğu aşikar"

Türkiye'nin gerek deniz ve gerekse kara içi sularda zengin bir faunaya sahip olduğunu, bilhassa Karadeniz'in bu anlamda özel bir alan olduğunu kaydeden Murzioğlu, "Türkiye'de 2022 yılında 514 bin 805 ton akuakültür ürünü yetiştirildiğini görüyoruz. Bunun yüzde 28 iç sular, yüzde 72'si denizdeki üretimi oluşturuyor. Kabaca her yıl yüzde 10 oranında bir artış görüyoruz. İç sular ve deniz ürünleriyle birlikte de toplamda yaklaşık 850 bin ton su ürününden bahsedebiliyoruz. Kıymetli misafirlerimizle birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikte akuakültür alanındaki fırsatları görüşeceksiniz. Pazarlama, depolama, taşımacılık, işleme ve değerlendirme, bakım ve ekipman üretimi gibi sektörlerle birlikte düşündüğümüzde ortada çok ciddi fırsatlar olduğu aşikar. Biz Karadenizlilerin atalardan miras bilgisi, sularımızın sunduğu zenginlik ve buradaki bilgi ve deneyim paylaşımı ile bu programın çok önemli iş birliklerine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Tüm paydaşlar adına bu forumun, iş görüşmelerinin başarıyla tamamlanmasını, dostluk zemininde her iki ülke için de ekonomik faydaya dönüşmesini diliyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Balıkçılık sektöründe avcılık dikkat edilmesi gereken bir husus. Nasıl ki bir endemik bitkiyi doğadan toplayıp yok olmasına sebep oluyorsak, onu nasıl kültüre almamız gerektiğini biliyorsak, balıktaki avcılığın da kültüre alınmasını önemsiyoruz. Çünkü gerek dünyada, gerek ülkemizde balığın veya su ürünlerinin hepsinin artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu sektör, hepimizin sektörü. Bu da kültür ve yetiştiricilikle mümkün. O yüzden Samsun'daki firmaların yapacağı iş birlikleri önemli. Samsun'da sadece Türk somonu değil, birçok kültür balığı yetiştiriciliği artarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

Programda, forumu organize eden firmanın yönetim kurulu başkanı Dr. Ertuğrul Gündoğdu da deneyimlerini aktardı.

Norveçli uzmanlar deneyimlerini paylaştı

İki gün süren forumun ilk gününde Norveç'ten gelen sektörün uzman temsilcileri, açık deniz kafes uygulamaları, balık transferi, hasat ve işleme ekipmanları, atık değerlendirme teknikleri, kapalı devre yetiştiricilik, su iyileştirme ve kontrol sistemleri, otomatik yemleme sistemleri, su altı kamera sistemleri, uzaktan kontrol ve otomasyon gibi birçok önemli konuda katılımcıları bilgilendirdi. Aynı zamanda sektördeki yenilikçi teknolojileri tanıtarak üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve kalite standartlarını yükseltmeyi amaçlayan etkinlikte ayrıca ikili iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirildi. Toplantıya online olarak bağlanan Norveç Doğu Ticaret Odası Başkanı Olav Rekdal da deneyimlerini ve önerilerini katılımcılar ile paylaştı.

İlk günkü program, açılış konuşmalarının ardından Norveç firmalarının bilgilendirmeleri, finans imkanları, serbest firma network görüşmeleri ve özel firmalar arası toplantılar ile tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)