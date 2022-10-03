Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi görev tanımı nedir, Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi ne iş yapar, Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Tanımı;

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Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Maaşları

Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.27

Meslek Adı :

Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bedensel engellilere ait akülü tekerlekli, motorlu sandalye vb. araçların arızalarını tespit eden, tamir ve bakımını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak

, b) Müşteriden şikayet, arıza vb. konular hakkında bilgi almak,

c) Akülü arabanın arıza nedeni ve yerini belirlemek için kontrolünü yapmak,

d) Tespit edilen arıza türüne göre malzeme temin etmek,

e) Arıza türlerine göre arızalı yere ait parçaları sökmek,

f) Akülü araca ait elektronik (joystik modülü, pover modül, motor) vb. arızaların tamirini yapmak,

g) Akülü aracın mekanik kısımların tamir ve bakımını yapmak,

h) Akülü arabanın koltuk, sırt bölgesi vb. döşemelerin tamir ve bakımı yapmak,

i) Akülü arabanın lastik vb. yürüyen aksamın tamir ve bakımın yapmak,

j) Akülü aracın fren sistemi arızalarının tamir ve bakımını yapmak,

k) Akülü araca ait akünün bakımını (şarj) yapmak,

l) Tamir edilemeyen parçaları yenisi ile değiştirmek,

m) Akülü arabanın sökülen parçalarını temizlemek, yağlamak ve yerlerine tekrar monte etmek,

n) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak,

o) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

p) Tamiri tamamlanmış akülü arabanın kontrolünü ve sürüş testini yapmak,

q) Akülü arabayı müşteriye teslim etmek,

r) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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