Akümülatör (Akü) İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Akümülatör (Akü) İmal İşçisi Tanımı;

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Akümülatör (Akü) İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Akümülatör (Akü) İmal İşçisi Maaşları

Akümülatör (Akü) İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akümülatör (Akü) İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akümülatör (Akü) İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.29

Meslek Adı :

Akümülatör (Akü) İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Oto akümülatörlerini imal etme, kullanıma hazırlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akümülatör (Akü) İmal İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boş akü kaplarını, akü kapaklarını ve hücre buşonlarını üretim alanında kullanıma hazırlamak,

b) Külçe kurşunları ergitme potasında eriterek kullanıma hazırlamak,

c) Plakanın mekanik direncini arttırmak için kurşuna gerekli kimyasalları (Antimuan) ilave etmek,

d) Kurşundan akü plakalarının dökümünü yaparak ızgara tipi plakalar oluşturmak,

e) Plakalara elektriği depolayan hamuru(pasta, Aktif madde) sıvamak,

f) Plakaların birbirine enerji aktarma bağlantılarını yapmak,

g) Plakalar arasına seperatörler yerleştirmek,

h) Asit odasında plakalara harici enerji vererek şarj edilmelerini sağlamak,

i) Plakaları akü hücrelerine tanımlı sayılarda yerleştirmek,

j) Plakalar üzerine kurşundan döküm yaparak kutup başlarını oluşturmak,

k) Akü suyunu(elektrolit) akü kabı içine doldurmak ve aküyü tekrar şarja vermek,

l) Akünün imalat kalite kontrolünü yapmak,

m) Aküyü etiketlemek ve üretim bilgilerini etikete işlemek,

n) Aküyü poşetlemek depolama alanında sevkiyata hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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