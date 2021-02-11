Akupunktur Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kontinü Çubuk Döküm Makinesi Operatörü (Demirden Gayri Metaller) mesleği için “8121.34” kod olarak kullanılır iken Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları mesleği için “8122.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akupunktur Uzmanı Meslek Kodu “2230.01” olarak belirlenmiştir.

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