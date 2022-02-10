Akupunkturcu ne demek, TDK'ya göre Akupunkturcu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akupunkturcu ne demek? Akupunkturcu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akupunkturcu kelimesi. Peki akupunkturcu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akupunkturcu nedir, akupunkturcu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKUPUNKTURCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akupunkturcu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akupunkturcu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akupunktur yapan kimse



AKUPUNKTURCU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Almadığım uyku hapı, gitmediğim akupunkturcu, medyum kalmadı.

