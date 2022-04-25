Akustik Tecritçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Akustik Tecritçisi görev tanımı nedir, Akustik Tecritçisi ne iş yapar, Akustik Tecritçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akustik Tecritçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akustik Tecritçisi Tanımı;

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Akustik Tecritçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Akustik Tecritçisi Maaşları

Akustik Tecritçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akustik Tecritçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akustik Tecritçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.01

Meslek Adı :

Akustik Tecritçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sesin geçmesine mani olmak üzere tavanlara ve diğer yüzlere, elektrikli bir makine ile yapışkan ve ses geçirmez malzeme tatbik eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akustik Tecritçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin kabına tecrit malzemesi doldurarak makineyi çalışmaya hazırlamak,

b) Makineyi çalıştırmak ve hortumu tecrit malzemesi kaplanacak yüze yöneltmek ve tecrit malzemesini istenilen kalınlıkta tek türde bir kaplama yapacak tarzda tatbik etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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