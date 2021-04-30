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AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AKUT Mersin ekibi tarafından Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik Mahallesinde uçurumda mahsur kalan keçi, kurtarıldı.

AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) yapılan açıklamaya göre, Çukurkeşlik Mahallesi kırsalında mahsur kalan keçinin sahibi Mehmet Sarmanşah, AKUT'tan yardım istedi. İhbarı alan AKUT Gönüllüleri, 4 kişilik ekibiyle operasyona çıktı. Kayalık alanda 25 metre yükseklikte mahsur kaldığı tespit edilen keçiyi kurtarmak için harekete geçen ekip, kurtarma teknikleriyle keçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı. İpler yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inen bir AKUT gönüllüsü, keçiyi alarak, ekip arkadaşlarının yardımıyla yukarıya çıkarmayı başardı. Keçi, sahibine teslim edildi.

Keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sarmanşah, AKUT ekibine teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AKUT gönüllüleri tarafından uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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