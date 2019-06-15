AKUT Kaş’ta plastik atıkların zararına dikkati çekti

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş Kalkan Birimi, hızla çoğalan plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkati çekmek için "Plastik Yok, Yeşil Çok" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Kaş'ın Kalkan Mahallesi'ndeki halk plajında düzenlenen etkinliğe AKUT Kaş Kalkan Birimi sorumlusu Bircan Tolunay, dernek üyeleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Patara İlkokulu, Kalkan İlköğretim Okulu, Kınık Yurdusev Ulus İlkokulu, Çayköy Ortaokulu ve Turan Erdoğan Yılmaz (TEY) Fen Lisesi'nde yapılan resim yarışması sonucunda balık resmi maketi seçilirken, bu maketten de plastik atık kumbarası yapıldı. Balık şeklindeki bu kumbara AKUT Kaş Kalkan Birimi, ECO Kalkan ve beş okulun katılımıyla Kalkan Plajına yerleştirildi. Öğrenciler tarafından toplanan plastikler atık kumbarasına atıldı, yapılan resimler sergilendi. Müzik eşliğinde atık malzemelerden oluşturulan giysilerin gösterimi yapıldı. Çayköy Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Emin Gülören ve öğrencileri, Kalkan Plajı duvarına yağlı boya resim çalışması gerçekleştirdi.

Bircan Tolunay, doğada plastiğe değil, yeşile ihtiyaç olduğunu bu etkinlikle göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: İHA