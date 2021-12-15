Akut ne demek, TDK'ya göre Akut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akut ne demek? Akut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akut kelimesi. Peki akut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akut nedir, akut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akut kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre akut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İveğen

