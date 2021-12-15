Radyolink ne demek, TDK'ya göre Radyolink kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akut ne demek, TDK'ya göre Akut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Petrografi ne demek, TDK'ya göre Petrografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aktinyumlu ne demek, TDK'ya göre Aktinyumlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçe Beko 90 - 79 Maccabi Playtika | MAÇ SONUCUCHP'li eski vekil Hasan Zengin hayata gözlerini yumduHasan Zengin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hasan Zengin neden öldü?Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 14 Aralık 2021 SalıKullandığı zırhlı aracı belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yokAcube ne demek, TDK'ya göre Acube kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Akut ne demek, TDK'ya göre Akut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akut ne demek, TDK'ya göre Akut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akut kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akut nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akut kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akut ne demek, TDK'ya göre Akut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akut ne demek? Akut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akut kelimesi. Peki akut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akut nedir, akut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akut kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre akut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İveğen

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT