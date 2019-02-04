AKUT’tan 6 saatlik kurtarma operasyonu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Güllükdağı Milli Parkı'nda çıktıkları yürüyüşte kaybolan iki genç, Arama Kurtarma Derneği(AKUT) ekibinin 6 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Dün Termessos Antik Kenti'nin de içerisinde bulunduğu Güllükdağı Milli Parkı'nda yürüyen Burak Suat Çekiç (22) ve Mehmet Ali Buldan (21), bir süre sonra dönüşe geçmek istedi. Bir süre çıkış yolu bulmayan çalışan iki arkadaş başarılı olamayınca durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye yakın bir yere ulaşan polis ekipleri, AKUT Antalya Birimine durumu aktardı. AKUT ekibinin iletişime geçtiği iki arkadaşın yerlerinin rahatlıkla belirlenebilmesi için ateş yakmalarını istedi. Ateşin yerini tespit eden ekipler, yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından iki arkadaşa ulaştı. Yiyecek ve su desteği verilen Suat Çekiç ve Mehmet Ali Buldan, güvenli bölgeye çıkarılıp,ambulansa alındı. Sağlık durumları iyi olan gençlerin tarihi yapıları görmek için geldikleri bölgede, internetin çekmemesi nedeniyle yönlerini kaybedip kayboldukları öğrenildi.

Kaynak: İHA