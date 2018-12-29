Akut’tan Başkan Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi. Ziyarette Şalcı, Başkan Ataç'a verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile makamında bir araya geldi.

AKUT Eskişehir Ekibinin de bulunduğu ziyarette Şalcı, uzun süredir Tepebaşı Belediyesi ile birlikte çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek Başkan Ataç'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Derneğin faaliyetleri ve hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında da Başkan Ataç'a bilgiler veren Şalcı, Tepebaşı Belediyesi ile işbirliği halinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuklarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Ataç da AKUT'un kuruluş amacı ve faaliyetleri ile ülkemiz için çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, Tepebaşı Belediyesi'nin işbirliğine her zaman devam edeceğini kaydetti.

Şalcı'nın Başkan Ataç'a teşekkür çiçeği takdim ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA