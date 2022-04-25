Akvaryum Balıkları Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Akvaryum Balıkları Üreticisi görev tanımı nedir, Akvaryum Balıkları Üreticisi ne iş yapar, Akvaryum Balıkları Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akvaryum Balıkları Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akvaryum Balıkları Üreticisi Tanımı;

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Akvaryum Balıkları Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Akvaryum Balıkları Üreticisi Maaşları

Akvaryum Balıkları Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akvaryum Balıkları Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akvaryum Balıkları Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6221.07

Meslek Adı :

Akvaryum Balıkları Üreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Su Ürünleri (Kültür) Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekonomik önemi olan akvaryum balıklarını üreten, yetiştiren meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akvaryum Balıkları Üreticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Balıkları ayırt etmek

b) Temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak

c) Sanitasyon kurallarına uygun kişisel bakım ve hazırlık yapmak

d) İşleme tesisine veya pazara balık nakli yapmak

e) Fitoplankton kültürü yapmak f) Artemia kültürü yapmak

g) Su piresi kültürü yapmak

h) Tubifex kültürü yapmak

i) Akvaryum imal etmek ve sistemlerini kurmak

j) Yumurta döken akvaryum balıklarını üretmek

k) Köpük yuva yapan akvaryum balıklarını üretmek

l) Canlı doğuran akvaryum balıklarını üretmek

m) Yavrularını büyüten akvaryum balıklarını üretmek

n) Balık üretim tesislerinde hijyeni sağlamak

o) Balık hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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