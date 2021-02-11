Akvaryum Balıkları Üreticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mekaniker-Yüksek Fırın, Çelikhane,haddehane Ve Yardımcı Tesisler mesleği için “7233.26” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları) mesleği için “2653.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akvaryum Balıkları Üreticisi Meslek Kodu “6221.07” olarak belirlenmiştir.

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