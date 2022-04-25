Akvaryum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Akvaryum Ustası görev tanımı nedir, Akvaryum Ustası ne iş yapar, Akvaryum Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akvaryum Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akvaryum Ustası Tanımı;

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Akvaryum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Akvaryum Ustası Maaşları

Akvaryum Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akvaryum Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akvaryum Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.07

Meslek Adı :

Akvaryum Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli ebatlarda ve özelliklerdeki akvaryumları imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Akvaryum Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilere akvaryum çeşitleri hakkında bilgi vermek,

b) Akvaryum siparişlerini almak,

c) Alınan siparişlere göre ebat basınç hesaplaması yapmak,

d) Akvaryum ebatlarına göre cam türü/kalınlığı belirlemek,

e) Akvaryum ölçülerine göre cam kesmek,

f) Kesilen camları cam yapıştırıcısı/silikon kullanarak birleştirmek,

g) Birleşme yerlerine kaplama yapmak,

h) Aydınlatma istenilen yerlere üst kısım montajı yapmak,

i) Akvaryuma su doldurarak kaçak olup olmadığını kontrol etmek,

j) İstenilirse aksesuar montajı yapmak,

k) Büyük akvaryumların montajını yapmak,

l) Gerekli hallerde akvaryumların bakım ve onarımlarını yapmak,

m) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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