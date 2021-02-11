Akvaryum Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar mesleği için “9334.01” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları) mesleği için “2653.40” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akvaryum Ustası Meslek Kodu “7125.07” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın